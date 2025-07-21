Англія

Італієць не візьме участі в передсезонних матчах проти Мілана та Йокогами, що лише підсилює чутки про можливий трансфер.

Ліверпуль вирушив у передсезонне турне до Азії без одного зі своїх ключових гравців — Федеріко К'єза не потрапив до заявки на матчі проти Мілана (26 липня) та Йокогами (30 липня), які пройдуть у Японії.

Як повідомляє офіційний сайт клубу, 27-річний нападник залишився в Англії, однак причин такої відсутності в клубі не коментують.

Це рішення підкріплює чутки навколо майбутнього італійця, адже раніше з’являлася інформація про його можливий перехід до Наполі. Клуб з півдня Італії нібито зацікавлений у трансфері К'єзи в разі продажу одного з лідерів атаки.

Решта гравців Ліверпуля вже прибула до Японії та готується до старту передсезонної програми під керівництвом нового тренерського штабу. Тим часом ситуація навколо К'єзи може прояснитися вже найближчими днями.

Чинний контракт К’єзи з Ліверпулем дійсний до літа 2028 року, однак сторони готові розглянути варіанти, які дозволять футболісту реалізувати своє прагнення грати на постійній основі. У минулому сезоні він провів за "червоних" 466 хвилини у 14 матчах, в яких він забив 2 голи та віддав 2 асисти.