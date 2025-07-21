Англія

Англійський гранд включився в боротьбу за бразильського вінгера, чия роль у мадридському клубі більше не виглядає незмінною.

Бразильський нападник мадридського Реала Родріго може найближчим часом змінити клубну прописку — на футболіста претендує чемпіон Англії Ліверпуль. За інформацією іспанських джерел, мерсисайдці уважно стежать за ситуацією навколо 24-річного гравця, контракт якого з Реалом чинний до літа 2028 року.

Це не перший інтерес англійців до Родріго — ще у 2020 році клуб уже намагався підписати його за часів Юргена Клоппа. Тепер, коли позиції бразильця в Мадриді не виглядають стабільними через серйозну конкуренцію в атаці, питання трансферу знову стало актуальним.

У минулому сезоні Родріго провів 54 матчі за Реал у всіх турнірах, забив 14 голів і віддав 11 результативних передач. Його трансферна вартість оцінюється в 90 мільйонів євро.

Окрім Ліверпуля, інтерес до бразильця проявляють також інші європейські гранди — зокрема ПСЖ. Очікується, що доля вінгера може вирішитися вже до завершення літнього трансферного вікна.