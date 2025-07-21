Англія

Усі новачки "червоних" у списку, але немає одного з вінгерів.

Ліверпуль на своєму офіційному сайті представив список гравців, які вирушили до передсезонного туру в Азії.

До списку команди Арне Слота потрапили 29 гравців, у тому числі новачки — воротар Георгій Мамардашвілі, захисник Джеремі Фрімпонг та хавбек Флоріан Вірц.

Також присутній вінгер Луїс Діас, якого сватають у Баварію чи Ан-Наср, але відсутній італієць Федеріко К'єза, який, за інформацією ЗМІ, залишить склад "червоних" цього літа.

У найближчих контрольних матчах Ліверпуль зіграє проти Мілана (26 липня) та Йокогами (30 липня).

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль викладе за Екітіке 95 млн євро з бонусами.