Англія

Француз не в захваті від рішення босів МЮ.

Півзахисник французького Монако Поль Погба, який раніше захищав кольори Манчестер Юнайтед, висловився про потенційний перехід Маркуса Рашфорда в Барселону. Його слова наводить Goal.

"Це безумство, але я радий за нього, тому що вони скинули його з рахунків. Манчестер Юнайтед втрачає відмінного гравця. Тим гірше для них. А для Барселони — це здорово, чесно кажучи.

МЮ купив кілька нових гравців, а новий тренер, гадаю, хоче побудувати щось своє. Аморім не особливо-то й винен в цьому. Якщо він у когось не вірить... Йому потрібно перемагати. Якщо він цього не зробить, його звільнять", — сказав Погба.

Раніше повідомлялося, що Барселона на фінішній прямій щодо оренди Рашфорда.