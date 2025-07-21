МЮ втрачає свого вихованця.
Маркус Рашфорд, getty images
21 липня 2025, 22:48
Легендарний колишній нападник збірної Англії та Барселони Гарі Лінекер прокоментував можливий трансфер нападника МЮ Маркуса Рашфорда до каталонського клубу. Цитує відомого експерта Marca.
"У "Барси" давно не було англійців в команді, і це хороше придбання. Рашфорд відмінний гравець.
В останні роки у нього були проблеми в "Юнайтед", він мало грав, але Маркус дуже талановитий. Проблема в Манчестер Юнайтед — ті, хто пішов звідти, грали краще в інших командах.
Рашфорд дуже швидкий, дуже небезпечний, і він хороша людина. Сподіваюся, він зможе показати свій рівень. Зараз проводиться багато матчів, потрібно більше гравців, здатних грати в стартовому складі, а Маркус володіє чудовими якостями.
Він стане відмінним придбанням для "Барси". Ніколи не знаєш напевно, але я дуже радий бачити його в Барселоні. Він мій хороший друг", — сказав Лінекер.
Раніше стали відомі умови трансферу Рашфорда до Барселони.