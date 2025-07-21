Англія

МЮ втрачає свого вихованця.

Легендарний колишній нападник збірної Англії та Барселони Гарі Лінекер прокоментував можливий трансфер нападника МЮ Маркуса Рашфорда до каталонського клубу. Цитує відомого експерта Marca.

"У "Барси" давно не було англійців в команді, і це хороше придбання. Рашфорд відмінний гравець.

В останні роки у нього були проблеми в "Юнайтед", він мало грав, але Маркус дуже талановитий. Проблема в Манчестер Юнайтед — ті, хто пішов звідти, грали краще в інших командах.

Рашфорд дуже швидкий, дуже небезпечний, і він хороша людина. Сподіваюся, він зможе показати свій рівень. Зараз проводиться багато матчів, потрібно більше гравців, здатних грати в стартовому складі, а Маркус володіє чудовими якостями.

Він стане відмінним придбанням для "Барси". Ніколи не знаєш напевно, але я дуже радий бачити його в Барселоні. Він мій хороший друг", — сказав Лінекер.

Раніше стали відомі умови трансферу Рашфорда до Барселони.