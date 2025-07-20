Іспанія

У каталонців буде право викупу.

Напередодні з’явилась інформація про наближення каталонської Барселони до підписання англійського нападника Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда в якості орендованого футболіста.

Сторони узгодили деталі переходу 27-річного виконавця, і вже згодом ЗМІ стали відомі їхні подробиці.

Ідеться про річну угоду вартістю 10 млн євро з опцією викупу за 30 млн євро + 5 млн євро бонусів.

Викуп активується автоматично в разі досягнення футболістом певних умов за ходом сезону.

У такому випадку передбачено контракт до 2029 року за схемою 1+3.

Зарплатня Рашфорда складатиме 12 млн євро на рік.

Останній момент був принциповим у перемовинах — англієць відмовився від 25% грошей, які заробив би на контракті з Юнайтед.

Другу частину минулого сезону Маркус провів у оренді в складі бірмінгемської Астон Вілли та відзначився чотири рази й віддав шість асистів у 17 матчах.