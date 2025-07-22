Нова угода буде розрахована до літа 2029 року.
Джордан Пікфорд, Getty Images
22 липня 2025, 09:38
Воротар Евертона Джордан Пікфорд незабаром підпише новий контракт з "ірисками". Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, нова угода з 31-річним англійцем буде розрахована до літа 2029 з опцією продовження ще на один сезон. Його нинішній контракт розрахований до літа 2027 року.
Минулого сезону Пікфорд провів 40 матчів, з яких 13 на нуль при 46 пропущених м'ячах.
Раніше повідомлялося, що чемпіон Європи U-21 може стати одноклубником Миколенка.