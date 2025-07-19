Англія

"Іриски" хочуть додати креативу в центр поля.

Півзахисник Манчестер Сіті Джеймс Макейті привернув до себе увагу ліверпульського Евертона. Про це повідомляє The Independent.

За інформацією джерела, нові власники "ірисок" — сім'я Фрідкиних (яка також володіє римською Ромою — прим.), готова надати у розпорядження головному тренеру команду Девіду Моєсу 150 млн. фунтів стерлінгів цього літа на нові трансфери.

Зазначається, що одним із пріоритетних варіантів для підсилення Евертона є атакувальний півзахисник Ман Сіті Джеймс Макейті. Наразі жодних переговорів щодо переходу чемпіона Європи у складі молодіжної збірної Англії не ведеться, але клуб з Ліверпуля уважно вивчає ситуацію навколо талановитого гравця.

Чинна трудова угода футболіста з "містянами" розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 20 млн. євро. Минулого сезону Джеймс Макейті відіграв за Манчестер Сіті 27 матчів та забив 7 голів.

Зазначимо, що Макейті цього літа став переможцем молодіжного Євро-2025 у складі збірної Англії в якості капітана команди.