Англія

Японський фланговий гравець може змінити Ла Лігу на англійську Премʼєр-лігу вже цього літа.

Евертон зацікавлений у трансфері Такефуса Кубо з Реала Сосьєдада. Клуб АПЛ готовий заплатити 30 мільйонів євро за 24-річного вінгера, який став одним із лідерів баскської команди.

За інформацією Fichajes, переговори між сторонами ще не завершені, але англійці серйозно налаштовані на придбання технічного та динамічного футболіста.

Кубо вже має досвід гри на найвищому рівні — минулого сезону він провів 52 матчі у всіх турнірах, забив сім голів і зробив чотири асисти.

Контракт японця з Реалом Сосьєдад діє до 2029 року.