Евертон на своєму офіційному сайті презентував нову виїзну форму на сезон-2025/26.

Новинка виконана в пастельно-жовтому кольорі з коміром у стилі поло та візерунком у стилі Вежі принца Руперта.

Також на рукавах є візерунок, пов'язаний із залізницею, яка раніше була символом Ліверпуля.

Paying homage to the past, looking to the future. 🟡



Introducing our 2025/26 @CastoreEngland away kit. Available online now and from Everton Two at 10am.