Форма виконана в пастельно-жовтому кольорі.
ФК Евертон
17 липня 2025, 23:57
Евертон на своєму офіційному сайті презентував нову виїзну форму на сезон-2025/26.
Новинка виконана в пастельно-жовтому кольорі з коміром у стилі поло та візерунком у стилі Вежі принца Руперта.
Також на рукавах є візерунок, пов'язаний із залізницею, яка раніше була символом Ліверпуля.
Додамо, що у презентації новинки взяв участь захисник збірної України Віталій Миколенко.
Раніше повідомлялося, що голкіпер Борнмута приєднався до Евертона.