Англія

Наставник лондонців підтримав позицію клубу щодо звинувачень проти колишнього півзахисника.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета висловився щодо скандалу навколо Томаса Парті, якого звинувачують у п’яти епізодах зґвалтування та одному випадку сексуального насильства. Коментар іспанського фахівця наводить ESPN.

На питання журналістів, чи правильно Арсенал поводився у цій ситуації, Артета відповів, що на сто відсотків підтримує клуб і впевнений: усі дії були виконані згідно з необхідними протоколами.

Гучна справа Парті: тривале розслідування і хвиля критики на адресу Арсенала

Нагадаємо, що після появи звинувачень лондонський клуб офіційно заявив, що з 1 липня Томас Парті більше не є гравцем Арсеналу, а тому не має повноважень коментувати ситуацію.

Томас Парті виступав за Арсенал протягом майже п’яти сезонів, провівши 167 матчів та забивши 9 м’ячів.