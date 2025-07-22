Англія

Манчестер Юнайтед мав можливість боротьби за підписання шведського нападника, проте відмовився від цієї ініціативи.

Нападник лісабонського Спортінга Віктор Дьокереш цього літа був головною ціллю для кількох топ-клубів Європи, проте, як стало відомо напередодні, лондонському Арсеналу вдалося узгодити усі деталі з португальським клубом щодо трансферу 27-річного шведа.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, лісабонський клуб через посередників пропонував Манчестер Юнайтед шанс перехопити трансфер свого гравця у "канонірів", на тлі чого й затримував його переїзд на Емірейтс.

Однак, незважаючи на інтерес манкуніанців, Дьокереш із самого початку дав зрозуміти, що бажає приєднатися саме до лондонського клубу. Через це Манчестер Юнайтед навіть не робив офіційної пропозиції.

Арсенал уже узгодив усі деталі майбутнього контракту зі шведським форвардом і планує оголосити трансфер найближчим часом.