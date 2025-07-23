Англія

Нідерландський плеймейкер відкритий до підписання контракту з лондонським клубом.

Челсі веде переговори з атакувальним півзахисником РБ Лейпциг Хаві Сімонсом.

За даними журналіста Бена Джейкобса, лондонський клуб близький до узгодження особистих умов із 22-річним нідерландцем. У разі успіху, "сині" перейдуть до спроб домовитися про трансфер із "биками".

Контракт Сімонса з РБ Лейпциг розраховано до кінця червня 2027 року. Порталом transfermarkt Хаві оцінюється в 70 млн євро.

У сезоні-2024/25 плеймейкер відзначився 11-ма голами й вісьмома асистами в 33-х матчах усіх турнірів.

Раніше повідомлялося, що за ситуацією гравця збірної Нідерландів слідкує й Арсенал. У той же час "бики" долучилися до боротьби за півзахисника Челсі.