Нідерландський плеймейкер відкритий до підписання контракту з лондонським клубом.
Хаві Сімонс, Getty Images
23 липня 2025, 11:44
Челсі веде переговори з атакувальним півзахисником РБ Лейпциг Хаві Сімонсом.
За даними журналіста Бена Джейкобса, лондонський клуб близький до узгодження особистих умов із 22-річним нідерландцем. У разі успіху, "сині" перейдуть до спроб домовитися про трансфер із "биками".
Контракт Сімонса з РБ Лейпциг розраховано до кінця червня 2027 року. Порталом transfermarkt Хаві оцінюється в 70 млн євро.
У сезоні-2024/25 плеймейкер відзначився 11-ма голами й вісьмома асистами в 33-х матчах усіх турнірів.
Раніше повідомлялося, що за ситуацією гравця збірної Нідерландів слідкує й Арсенал. У той же час "бики" долучилися до боротьби за півзахисника Челсі.