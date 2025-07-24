Англія

Інтерес з Італії, Баварії, Ньюкасла та Ноттінгем Форест зростає.

Крістофер Нкунку, нападник Челсі, привернув увагу кількох клубів після вдалих виступів на Клубному чемпіонаті світу-2025. За інформацією Метта Лоу з The Telegraph, 27-річний француз, який забив у матчі 1/8 фіналу проти Бенфіки (4:1), викликав інтерес у низки італійських команд, а також у Баварії, Ноттінгем Форест і Ньюкасла.

Челсі, які оцінювали Нкунку в £65 млн у січні, знизили ціну до £43.3 млн (€50 млн), прагнучи збалансувати бюджет після значних витрат улітку. Баварія бачить у ньому тимчасову заміну травмованому Джамалу Мусіалі, тоді як Інтер і Ювентус із Серії А також розглядають гравця. Нкунку, чий контракт діє до 2029 року, зіграв 43 матчі за Челсі в сезоні-2024/25, забивши 16 голів, але не став основним у команді Енцо Марески.

Лоу припускає, що Нкунку, ймовірно, перейде за кордон, оскільки європейські клуби, особливо Баварія, мають більші шанси через його бажання грати в Лізі чемпіонів. Переговори з потенційними покупцями, включно з Ньюкаслом і Форест, активізуються найближчими тижнями.