Англія

Усе залежить від Ньюкасла та можливого продажу Діаса.

Ліверпуль продовжує розглядати нападника Ньюкасла Александера Ісака як трансферну ціль навіть після підписання Юго Екітіке за £79 млн, повідомляє Фабріціо Романо.

"Червоні" контактували з Ньюкаслом 10 днів тому, але угода залежить від позиції "сорок", які наполягають, що Ісак не продається. Якщо Ньюкасл змінить позицію, Ліверпуль готовий зробити пропозицію за шведа, оціненого в £120-150 млн, за умови продажу Луїса Діаса, за якого Баварія пропонувала €67.5 млн.

Ньюкасл планує запропонувати гравцеві новий контракт із зарплатою €350,000 на тиждень.

Раніше повідомлялося, що Брентфорд відхилив пропозицію Ньюкасла щодо Вісса у 25 млн фунтів.