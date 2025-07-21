Англія

Представник форварда Ньюкасла натякнув на можливий перехід, клуб оцінює гравця у 150 мільйонів фунтів.

Нападник Ньюкасла Александер Ісак може найближчим часом залишити клуб. Про це заявив його агент Гонсало Гайтан, коментуючи трансферні перспективи шведського форварда.

За його словами, команда Ісака вже розглядає потенційні варіанти для нового етапу в кар'єрі.

— Ми аналізуємо можливості, які перед нами відкриваються. Цілком ймовірно, що Александер готовий зробити наступний крок, — зазначив агент в коментарі Arriyadiyah, відмовившись при цьому розкривати конкретні напрямки або переговори.

За інформацією джерел, Ньюкасл готовий розлучитися зі своїм ключовим гравцем лише за вражаючу суму — 150 мільйонів фунтів.