Англія

Попри інтерес з боку манкуніанців, бірмінгемський клуб категорично проти продажу свого лідера атаки.

Астон Вілла офіційно повідомила Манчестер Юнайтед, що не має наміру продавати Оллі Воткінса цього літа. Про це інформують британські ЗМІ.

Форвард був серед пріоритетних цілей для Юнайтед на літнє трансферне вікно після очікуваних змін у лінії нападу — клуб вже попрощався з Маркусом Рашфордом, а трансфери Гарначо та Расмуса Гойлунда також розглядаються.

Попри підписання Браяна Мбемо з Брентфорда та Маттеуса Куньї з Вулвергемптона, Юнайтед продовжує шукати підсилення, зосереджуючись на гравцях із досвідом у Прем'єр-лізі.

Втім, спроба придбати Воткінса натрапила на жорстку позицію Астон Вілли — клуб не планує продавати свого найкращого бомбардира.

Ця відмова може вплинути на трансферну стратегію Манчестер Юнайтед, зокрема на майбутнє Гойлунда, який тепер має більше шансів залишитися на Олд Траффорд.