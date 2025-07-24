Англія

Лондонці хочуть, щоб молодий нападник здобував ігровий досвід в одному з англійських клубів.

Челсі готовий відправити перспективного нападника Марка Гую в оренду на сезон-2025/26, але без можливості повноцінного викупу. Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Лондонський клуб наполягає, що основною метою є розвиток 18-річного форварда через регулярну ігрову практику в Англії. Пріоритетом для Челсі залишається оренда в один із клубів АПЛ або Чемпіоншипу, де Гую зможе отримати стабільний час на полі.

У минулому сезоні Марк Гіу провів 16 матчів, у яких забив шість голів.

Раніше повідомлялося, що Челсі продовжує працювати над підписанням універсального захисника Аякса Жоррела Гато.