Англія

Український захисник не зіграв у спарингу проти Крю Олександри, але продовжить тренування з командою вже наступного дня.

У середу, 23 липня, Сток Сіті здобув перемогу в товариському матчі над Крю Олександрою з рахунком 2:1 у рамках підготовки до нового сезону.

Однак у поєдинку не взяв участі український новачок команди Максим Таловєров. Після матчу головний тренер гончарів Марк Робінс прокоментував ситуацію, пояснивши відсутність захисника.

— Усі новачки мають бути готові. Максі має бути готовим. Вони тренуватимуться в четвер разом з Ешем Філіпсом, — зазначив Робінс.

Нагадаємо, що 25-річний Таловєров приєднався до Сток Сіті на початку липня, перейшовши з Плімута та підписавши контракт на три роки.

Наступний контрольний матч Сток Сіті проведе 26 липня проти Вулвергемптона.