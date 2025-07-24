Український захисник не зіграв у спарингу проти Крю Олександри, але продовжить тренування з командою вже наступного дня.
Максим Таловєров, getty images
24 липня 2025, 21:54
У середу, 23 липня, Сток Сіті здобув перемогу в товариському матчі над Крю Олександрою з рахунком 2:1 у рамках підготовки до нового сезону.
Однак у поєдинку не взяв участі український новачок команди Максим Таловєров. Після матчу головний тренер гончарів Марк Робінс прокоментував ситуацію, пояснивши відсутність захисника.
— Усі новачки мають бути готові. Максі має бути готовим. Вони тренуватимуться в четвер разом з Ешем Філіпсом, — зазначив Робінс.
Нагадаємо, що 25-річний Таловєров приєднався до Сток Сіті на початку липня, перейшовши з Плімута та підписавши контракт на три роки.
Наступний контрольний матч Сток Сіті проведе 26 липня проти Вулвергемптона.