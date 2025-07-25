Англія

"Шпори" дозволили зірковому форварду самостійно визначити подальшу кар'єру.

Як стало відомо напередодні, капітан, лідер та нападник Тоттенгема Сон Хин Мін може продовжити кар'єру у США.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, представник МЛС — ФК Лос-Анджелес — уже зробив офіційну пропозицію 33-річному корейському форварду, розглядаючи його як нового лідера свого проєкту.

Водночас остаточне рішення залишається за самим футболістом. Найближчим часом Сон планує провести розмову з новим головним тренером Тоттенгема Томасом Франком, аби прояснити своє майбутнє.

Лондонський клуб не буде перешкоджати трансферу, якщо гравець вирішить змінити команду.

У минулому сезоні Сон Хин Мін забив 11 голів та віддав 12 асистів у 46 матчах на клубному рівні, вигравши свій перший трофей у футболці "шпор" — Лігу Європи.