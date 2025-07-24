Северная Америка

Форвард може перебратись до Північної Америки вже цього літа.

Корейський нападник Сон Хин Мін незабаром може розпочати свій одинадцятий рік виступів за лондонський Тоттенгем, тож фактично є уособленням сучасної історії цього клубу.

Утім, після перемоги в минулому розіграші Ліги Європи УЄФА, 33-річний виконавець перебуває на роздоріжжі в плані вибору майбутнього для своєї кар’єри.

Контракт Сона завершується вже наступного літа, тож "шпори" ще можуть заробити на його потенційному трансфері хоча б якісь пристойні кошти.

І оскільки перемовини щодо оновлення угоди не перебувають навіть у зародковому стані, клуб дійсно розраховує на продаж футболіста. Але лише після вже традиційного азійського турне.

Претенденти на зірку на трансферному ринку також знайдуться — як не турецький Фенербахче, так американський ФК Лос-Анджелес спробує підписати футболіста.

У Тоттенгемі очікують на бесіду нового головного тренера Томаса Франка та корейського гравця, після чого буде ухвалено остаточне рішення щодо можливості трансферу.

У минулому сезоні сон забив 11 голів та віддав 12 гольових передач у 46 матчах.