Англія

Форвард РБ Лейпциг став пріоритетною ціллю для сорок у разі продажу лідера атаки.

Ньюкасл розглядає можливість підписання нападника РБ Лейпциг Беньяміна Шешко, повідомляє авторитетний журналіст Девід Орнштейн з The Athletic.

Словенський форвард став головною трансферною ціллю клубу на випадок, якщо Александер Ісак залишить команду цього літа. Хоча угода виглядає складною з фінансової думки, Ньюкасл готовий працювати над трансфером.

Інформацію підтверджує також інсайдер Фабріціо Романо, який додає, що переговори щодо Шешко ведуться паралельно з обговоренням можливого переходу Йоана Вісса з Брентфорда.

У сезоні-2024/25 Беньямін Шешко провів 45 матчів за Лейпциг, у яких забив 21 гол та зробив шість асистів. За даними Transfermarkt, трансферна вартість 21-річного нападника становить близько 70 мільйонів євро.