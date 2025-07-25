Вінгер Манчестер Юнайтед обирає між Європою та Про Лігою.
АНТОНІ, GETTY IMAGES
25 липня 2025, 16:12
Два неназвані топ-клуби Саудівської Про Ліги зацікавлені в підписанні 25-річного вінгера Манчестер Юнайтед Антоні, повідомляє Sky Sports. Бразилець, який провів другу половину сезону-2024/25 в оренді в Бетісі, забив 5 голів і віддав 2 асисти в 17 матчах Ла Ліги.
Попри успішний період в Іспанії, повернення Антоні до Бетіса вважається малоймовірним через фінансові обмеження клубу, який віддає перевагу оренді, тоді як Манчестер Юнайтед наполягає на повноцінному трансфері за €58 млн.
Антоні, чий контракт із Юнайтед діє до 2027 року, не поспішає з рішенням, надаючи пріоритет залишенню в Європі. Баєр, РБ Лейпциг, Ньюкасл і Брайтон також проявляли інтерес, але конкретних пропозицій не надходило.
Раніше Тен Гаг залишив відкритою можливість трансферу Антоні до Баєра.