Англія

Вінгер Манчестер Юнайтед обирає між Європою та Про Лігою.

Два неназвані топ-клуби Саудівської Про Ліги зацікавлені в підписанні 25-річного вінгера Манчестер Юнайтед Антоні, повідомляє Sky Sports. Бразилець, який провів другу половину сезону-2024/25 в оренді в Бетісі, забив 5 голів і віддав 2 асисти в 17 матчах Ла Ліги.

Попри успішний період в Іспанії, повернення Антоні до Бетіса вважається малоймовірним через фінансові обмеження клубу, який віддає перевагу оренді, тоді як Манчестер Юнайтед наполягає на повноцінному трансфері за €58 млн.

Антоні, чий контракт із Юнайтед діє до 2027 року, не поспішає з рішенням, надаючи пріоритет залишенню в Європі. Баєр, РБ Лейпциг, Ньюкасл і Брайтон також проявляли інтерес, але конкретних пропозицій не надходило.

Раніше Тен Гаг залишив відкритою можливість трансферу Антоні до Баєра.