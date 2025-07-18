Німеччина

Тренер високо оцінює бразильця.

Головний тренер Баєра Ерік тен Гаг висловився про можливе підписання бразильського вінгера Антоні, з яким працював в Аяксі та Манчестер Юнайтед. Нідерландський фахівець високо оцінює 25-річного футболіста, але наразі не бачить його у складі своєї команди.

"Антоні мені як син. Він володіє неймовірними якостями. Я підписував його двічі, і він залишається для мене особливим", – сказав тен Хаг в інтерв’ю Voetbal International.

Водночас тренер наголосив, що Баєр поки не планує трансфер гравця: "На даний момент він нас не цікавить, але подивимося, що станеться в майбутньому". Ця заява залишає відкритими двері для потенційного переходу Антоні до німецького клубу в майбутньому.

Раніше повідомлялося, що Юнайтед переглянув трансферну вартість Антоні.