Англія

70 уболівальників "червоних дияволів" затримали за порушення.

Манчестер Юнайтед, який провів невдалий сезон-2024/25, очолив антирейтинг АПЛ за кількістю арештів уболівальників, повідомляє The Mirror.

За даними Міністерства внутрішніх справ Великобританії, 70 фанатів "червоних дияволів" були затримані за правопорушення, пов’язані з футболом, що перевищує показники Манчестер Сіті (94 арести) та Вест Гема (77), який лідирував у 2024 році.

Загалом кількість арештів у сезоні-2024/25 знизилася на 11% порівняно з попереднім роком. Команда Рубена Аморима, яка фінішувала 15-ю в АПЛ, готується до нового сезону, що стартує 15 серпня 2025 року. Чинним чемпіоном Прем’єр-ліги є Ліверпуль, який виграв титул у сезоні-2024/25.

Раніше повідомлялося, що саудівські клуби зацікавлені в Антоні, повернення до Бетіса малоймовірне.