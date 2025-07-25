Англія

Попри бажання форварда змінити клуб, керівництво PIF бере ситуацію під особистий контроль.

Майбутнє Александера Ісака у Ньюкаслі залишається під питанням, однак клуб наразі не має наміру продавати шведського форварда. Як повідомляє The Telegraph, ключове рішення щодо потенційного трансферу прийматимуть саудівські власники клубу — державний інвестиційний фонд PIF та голова правління Ясір Аль-Румайян.

Попри зацікавленість з боку Ліверпуля та бажання самого гравця змінити команду, Ньюкасл поки не розглядає варіант із продажем свого нападника. Зазвичай Аль-Румайян не бере участі у повсякденній діяльності клубу, однак цього разу керівництво вирішило втрутитися через стратегічну важливість ситуації.

PIF прагне зберегти ключових гравців у клубі, особливо тих, хто має потенціал стати основою проєкту Ньюкасла на найближчі роки.

У минулому сезоні Ісак став ключовим гравцем команди, забивши 27 голів і віддавши шість результативних передач у 42 матчах.