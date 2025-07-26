У італійця в Парижі все складно.
Gianluigi Donnarumma, getty images
26 липня 2025, 14:25
Англійський Манчестер Юнайтед уважно слідкує за ситуацією навколо воротаря французького ПСЖ Джанлуїджі Доннарумми. Про це повідомляє Caught Offside.
За інформацією джерела, переговори між парижанами та 26-річним італійцем щодо продовження контракту зайшли в глухий кут. Цією можливістю хоче скористатися манкуніанський клуб.
Зазначається, що Доннарумму не влаштовують умови запропонованого нового контракту. В свою чергу, "червоні дияволи" готові задовольнити будь-які вимоги італійського голкіпера.
Чинна трудова угода воротаря з клубом розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 40 млн. євро.
У минулому сезоні Джанлуїджі Доннарумма пропустив 40 голів у 46 матчах, 17 із яких були для його команди "сухими".
Раніше повідомлялося, що ПСЖ готовий продати Доннарумму вже цього літа.