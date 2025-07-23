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Італійський клуб зазнав поразки від англійського з рахунком 0:1

Арсенал і Мілан провели контрольний поєдинок у Сінгапурі в рамках підготовки до сезону-2025/26.

Лівий захисник Олександр Зінченко, майбутнє якого пов'язували саме з міланським грандом, вийшов на поле з перших хвилин. По перерві 28-річного українця замінив Майлз Льюїс-Скеллі, а Букайо Сака трохи пізніше відкрив рахунок у спарингу. Його результативний удар виявився вирішальним.

WHAT A BALL 🎯



Bukayo Saka finishes off a beautiful cross to put Arsenal ahead against AC Milan ⚽ pic.twitter.com/zckB0vHVs1 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) July 23, 2025

У неділю, 27 липня, Арсенал зустрінеться з Ньюкасл Юнайтед, тоді як Мілан вирушить до Гонконгу, де в суботу, 26 липня, протистоятиме Ліверпулю.

Арсенал — Мілан 1:0

Гол: Сака, 53

Арсенал: Рая (Кепа, 46) — Вайт (Ніколз, 67), Саліба (Салмон, 67), Калафіорі (Ківьор, 46), Зінченко (Льюїс-Скеллі, 46) — Нергор (Субіменді, 46), Райс (Меріно, 67), Нванері (Едегор, 46) — Сака (Доумен, 67), Гаверц (Нельсон, 79), Мартінеллі (Троссар, 46)

Мілан: П. Терраччано (Торріані, 66) — Салемакерс (Чуквезе, 46), Томорі (Габбія, 46), Тіав (Ф. Терраччано, 66), Павлович (Дуцу, 79), Бартезагі (Маньї, 79) — Лофтус-Чік (Бондо, 66), Річчі (Комотто, 66), Муса (Лібералі, 79), Пулішич (Окафор, 46) — Леан (Коломбо, 79)