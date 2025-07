Арсенал і Мілан провели контрольний поєдинок у Сінгапурі в рамках підготовки до сезону-2025/26.

Лівий захисник Олександр Зінченко, майбутнє якого пов'язували саме з міланським грандом, вийшов на поле з перших хвилин. По перерві 28-річного українця замінив Майлз Льюїс-Скеллі, а Букайо Сака трохи пізніше відкрив рахунок у спарингу. Його результативний удар виявився вирішальним.

