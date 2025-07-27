Англія

Шведський нападник приєднався до лондонців після неймовірного сезону в Спортінгу, де забив 54 голи у 52 матчах.

Лондонський Арсенал оголосив про підписання шведського нападника Віктора Дьокереша. Форвард перейшов до складу канонірів після феєричного сезону за лісабонський Спортінг, у якому забив 54 голи у 52 матчах.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував трансфер і висловив захоплення новачком:

- Стабільність, яку він демонстрував у своїх виступах, та доступність були вражаючими, а його гольовий внесок говорить сам за себе.

Віктор має так багато якостей. Він швидкий і потужний нападник, з неймовірною кількістю голів на клубному та міжнародному рівнях. Він має перевагу з високим коефіцієнтом перетворення моментів у голи, а його розумні рухи в штрафному майданчику роблять його постійною загрозою, — сказав Артета.

На рахунку гравця 97 голів і 28 асистів у 102-х матчах за столичний клуб у всіх турнірах. Своїми результативними діями центрфорвард допоміг Спортінгу виграти чемпіонат (х2) і Кубок Португалії.