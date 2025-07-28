Англія

Англійський клуб активізував переговори щодо трансферу бразильського вінгера, на якого також претендує Марсель.

Ігор Пайшан може стати гравцем Лідса вже найближчим часом. Англійський клуб зробив другу офіційну пропозицію Феєнорду — цього разу в розмірі 32 мільйони євро, що на чотири мільйони більше, ніж їхнє початкове подання. За інформацією L’Équipe, угода близька до завершення.

Французький Марсель також тривалий час претендував на бразильського вінгера. За даними Foot Mercato, клуб погодив із гравцем особисті умови й отримав його попередню згоду, однак не зумів домовитися з Феєнордом щодо суми трансферу.

Пайшан виступає за роттердамський клуб із серпня 2022 року, коли перейшов із бразильської Корітіби за 4,5 мільйона євро. Його контракт із Фейєнордом чинний до літа 2029 року, тож клуб має сильну переговорну позицію.

Минулого сезону Пайшан став одним із ключових гравців роттердамців, забивши 18 голів та віддавши 19 результативних передач у всіх турнірах. Бразилець діє переважно на лівому фланзі, але здатен закрити будь-яку позицію в атаці завдяки своїй швидкості, техніці та відмінному баченню поля.