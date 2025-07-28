Англія

Словенський бомбардир повертається на перший план у планах "сорок".

Ньюкасл Юнайтед продовжує активно шукати підсилення в атаку, і зараз основна увага зосереджена на Беньяміні Шешко з РБ Лейпциг.

Як повідомляє Sky Sports, клуб веде переговори з агентами словенського нападника, однак домовленості поки не досягнуто. Причиною активізації цього напрямку стала позиція Брентфорда, який наразі відмовляється продавати Йоана Віссу — ще одну трансферну ціль "сорок".

The I додає, що Брентфорд відмовляється вести переговори, поки не знайде гідну заміну для форварда. Раніше вони розглядали кандидатуру Дайзена Маеди з Селтіка, однак угода перебуває в глухому куті. До того ж, лондонці вже відпустили іншого лідера атаки — Браяна Мбемо в Манчестер Юнайтед.

На фоні цього Ньюкасл змушений прискорити діалог із РБ Лейпциг. У клубі розраховують, що продаж Александера Ісака, якого активно сватають у Ліверпуль, дозволить реалізувати трансфер Шешко. Ціна питання — близько 80 мільйонів євро.

Минулого сезону Беньямін Шешко провів 45 матчів за Лейпциг, забив 21 гол і віддав 6 результативних передач.

Наразі Шешко є головною трансферною ціллю Ньюкасла у випадку відходу Ісака, через складнощі з трансфером Вісси, інтерес до словенця стає ще актуальнішим.