Словенський бомбардир повертається на перший план у планах "сорок".
Беньямін Шешко, GETTY IMAGES
28 липня 2025, 15:12
Ньюкасл Юнайтед продовжує активно шукати підсилення в атаку, і зараз основна увага зосереджена на Беньяміні Шешко з РБ Лейпциг.
Як повідомляє Sky Sports, клуб веде переговори з агентами словенського нападника, однак домовленості поки не досягнуто. Причиною активізації цього напрямку стала позиція Брентфорда, який наразі відмовляється продавати Йоана Віссу — ще одну трансферну ціль "сорок".
The I додає, що Брентфорд відмовляється вести переговори, поки не знайде гідну заміну для форварда. Раніше вони розглядали кандидатуру Дайзена Маеди з Селтіка, однак угода перебуває в глухому куті. До того ж, лондонці вже відпустили іншого лідера атаки — Браяна Мбемо в Манчестер Юнайтед.
На фоні цього Ньюкасл змушений прискорити діалог із РБ Лейпциг. У клубі розраховують, що продаж Александера Ісака, якого активно сватають у Ліверпуль, дозволить реалізувати трансфер Шешко. Ціна питання — близько 80 мільйонів євро.
Минулого сезону Беньямін Шешко провів 45 матчів за Лейпциг, забив 21 гол і віддав 6 результативних передач.
Наразі Шешко є головною трансферною ціллю Ньюкасла у випадку відходу Ісака, через складнощі з трансфером Вісси, інтерес до словенця стає ще актуальнішим.