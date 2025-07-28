Англія

32-річний швейцарець найближчим часом приєднається до англійського клубу.

Сандерленд досяг повної домовленості з леверкузенським Баєром щодо трансферу півзахисника Граніта Джаки. Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Перехід обійдеться англійцям у 20 мільйонів євро. Джака підпише контракт на два роки — до літа 2027-го.

Баєр уже надав гравцеві дозвіл вилетіти до Англії для проходження медичного огляду. Процедура запланована на 29 липня, після чого трансфер буде остаточно оформлений.

Літо може стати переломним і для Баєра: раніше клуб уже втратив Флоріана Вірца та Джеремі Фрімпонга (обидва — Ліверпуль). Тим часом новий головний тренер команди Ерік тен Гаг змінив Хабі Алонсо, що перейшов до Реала.