32-річний швейцарець найближчим часом приєднається до англійського клубу.
Граніт Джака, Getty Images
28 липня 2025, 15:41
Сандерленд досяг повної домовленості з леверкузенським Баєром щодо трансферу півзахисника Граніта Джаки. Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.
Перехід обійдеться англійцям у 20 мільйонів євро. Джака підпише контракт на два роки — до літа 2027-го.
Баєр уже надав гравцеві дозвіл вилетіти до Англії для проходження медичного огляду. Процедура запланована на 29 липня, після чого трансфер буде остаточно оформлений.
Літо може стати переломним і для Баєра: раніше клуб уже втратив Флоріана Вірца та Джеремі Фрімпонга (обидва — Ліверпуль). Тим часом новий головний тренер команди Ерік тен Гаг змінив Хабі Алонсо, що перейшов до Реала.