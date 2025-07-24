Англія

Німецький клуб вимагає 20 мільйонів євро, тоді як новачок АПЛ не готовий перевищити ліміт у десять мільйонів.

Перехід півзахисника Баєра Граніта Джаки до Сандерленда опинився під серйозною загрозою, повідомляє німецьке видання BILD.

32-річний швейцарець досяг попередньої згоди з англійським клубом щодо трирічного контракту із зарплатою десять мільйонів євро на рік — на три мільйони більше, ніж він отримує зараз у Леверкузені.

Однак головною перешкодою стало узгодження трансферної суми. Сандерленд, який цього сезону вийшов до Прем’єр-ліги, встановив жорстку межу у десять мільйонів євро на трансфер. У той час як Баєр оцінює свого ключового хавбека вдвічі дорожче — 20 мільйонів.

Якщо клубам не вдасться знайти компроміс, Джака залишиться в Леверкузені, де провів надзвичайно продуктивний сезон 2024/25: 49 матчів, два голи та сім асистів у всіх турнірах.