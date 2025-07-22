Німеччина

32-річний швейцарський хавбек домовився з клубом Режіса Ле Бриса й просить Леверкузен швидко закрити трансфер.

Граніт Джака дав зрозуміти Баєру Леверкузен, що прагне трансферу саме в Сандерленд цього літа і не розглядатиме інші варіанти. Про це інформує журналіст Девід Орнштейн із The Athletic.

За його даними, між швейцарським футболістом і клубом Прем’єр-ліги досягнуто угоди щодо особистих умов, а сам гравець наполягає на швидкому завершенні переговорів між клубами.

Контракт Джаки з Баєром чинний до 2028 року, тож сторонам ще належить знайти формулу переходу. За інформацією Фабріціо Романо, "чорні коти" вже зробили першу офіційну пропозицію.

Нагадаємо, швейцарець став ключовою фігурою леверкузенців за два сезони: 99 матчів і історичне чемпіонство Бундесліги-2023/24. До переїзду в Німеччину Джака сім років грав за Арсенал, провівши 297 поєдинків і вигравши Кубок Англії у сезонах-2016/17 та 2019/20.

Сандерленд, що повернувся до АПЛ через плей-оф, проводить активне літо: вже підписані центральний хавбек Хабіб Діарра, вінгери Сімон Адінгра та Шемсдін Талбі, фулбек Рейнілду й універсал Ноа Садікі. Після продажу Джоба Беллінгема до Боруссії Дортмунд клуб прагне додати досвідченого центрального півзахисника — ним і має стати Джака.

Літо може стати переломним і для Баєра: раніше клуб уже втратив Флоріана Вірца та Джеремі Фрімпонга (обидва — Ліверпуль). Тим часом новий головний тренер команди Ерік тен Гаг змінив Хабі Алонсо, що перейшов до Реала.