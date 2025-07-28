Англія

Лондонці активно працюють над підсиленням лівого флангу одразу двома молодими талантами.

Челсі серйозно взявся за підписання двох гравців збірної Нідерландів — Йоррела Гато з Аякса та Хаві Сімонса з РБ Лейпциг.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, лондонський клуб перебуває на фінальній стадії перемовин із Аяксом щодо 19-річного захисника, з яким вже досягнуто попередньої згоди.

Паралельно Челсі працює над трансфером Сімонса, який сам зацікавлений у переході на Стемфорд Брідж. Сторони обговорюють суму трансферу та додаткові умови угоди з Лейпцигом.

Минулого сезону в Ередивізії Гато провів 31 матч, відзначившись двома голами та шістьма асистами. Його ринкова вартість — 35 мільйонів євро. Сімонс, своєю чергою, відіграв 33 матчі за німецький клуб, забивши 11 голів і зробивши вісім результативних передач.