Англія

Умови контракту та сума трансферу вже узгоджені.

Захисник Аякса Йоррел Гато незабаром стане гравцем лондонського Челсі. Про це повідомляє журналіст Девід Орнштейн.

За інформацією джерела, сторони близькі до погодження трансферу 19-річного нідерландця, за який "сині" викладуть близько 40 мільйонів євро.

Зазначається, що найближчими днями клуби та гравець узгодять останні деталі майбутнього переходу.

Минулого сезону Гато провів 50 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав шість гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Феліш погодився на перехід до Ан-Насра.