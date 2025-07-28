Умови контракту та сума трансферу вже узгоджені.
Йоррел Гато, Getty Images
28 липня 2025, 16:25
Захисник Аякса Йоррел Гато незабаром стане гравцем лондонського Челсі. Про це повідомляє журналіст Девід Орнштейн.
За інформацією джерела, сторони близькі до погодження трансферу 19-річного нідерландця, за який "сині" викладуть близько 40 мільйонів євро.
Зазначається, що найближчими днями клуби та гравець узгодять останні деталі майбутнього переходу.
Минулого сезону Гато провів 50 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав шість гольових передач.
Раніше повідомлялося, що Феліш погодився на перехід до Ан-Насра.