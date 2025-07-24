Італія

Після трансферу Де Брюйне чинний чемпіон Італії продовжує активно працювати на ринку й зацікавлений у підписанні вінгера Манчестер Сіті.

Півзахисник Манчестер Сіті Джек Гріліш прибув до Неаполя, повідомляє італійське видання Corriere dello Sport. Його візит може бути пов’язаний із потенційним переходом до складу Наполі, який цього літа очолив Антоніо Конте.

Чемпіон Італії продовжує активно укріплювати склад, і Гріліш розглядається як варіант для посилення лівого флангу атаки. Раніше клуб уже підписав іншого ексгравець Ман Сіті — Кевіна Де Брюйне.

Джек Гріліш виступає за Манчестер Сіті з 2021 року, коли перейшов з Астон Вілли за 117 мільйонів євро. У минулому сезоні 28-річний англієць провів 32 матчі у всіх турнірах, забив три голи та віддав п'ять асистів.

Раніше повідомлялося, що Гріліш може перейти в Ньюкасл.