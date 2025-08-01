Нові номери "червоних" на сезон-2024/25.
Флоріан Вірц, Getty Images
01 серпня 2025, 11:55
Новобранці Ліверпуля визначилися з ігровими номерами на сезон. Флоріан Вірц отримав номер 7, який звільнився після переходу Луїса Діаса до Баварії.
Мілош Керкез виступатиме під номером 6, Джеремі Фрімпонг — під номером 30, Уго Екітіке — під номером 22.
Гіоргі Мамардашвілі обрав номер 25. Конор Бредлі змінив номер 84 на номер 12.
Раніше повідомлялося, що переговори щодо Ісака між Ліверпулем і Ньюкаслом просуваються успішно.