Німеччина

Колумбійський вінгер поповнив склад чемпіона Німеччини.

Мюнхенська Баварія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з вінгером Ліверпуля Луїсом Діасом.

Угода з 28-річним колумбійцем розрахована до літа 2029 року.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу склала близько 75 мільйонів євро.

Минулого сезону Діас провів 50 матчів, у яких забив 17 голів та віддав вісім гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Мюллер домовся з Ванкувером про трансфер.