Колумбійський вінгер поповнив склад чемпіона Німеччини.
Луїс Діас, ФК Баварія
30 липня 2025, 11:15
Мюнхенська Баварія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з вінгером Ліверпуля Луїсом Діасом.
Угода з 28-річним колумбійцем розрахована до літа 2029 року.
За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу склала близько 75 мільйонів євро.
Минулого сезону Діас провів 50 матчів, у яких забив 17 голів та віддав вісім гольових передач.
Раніше повідомлялося, що Мюллер домовся з Ванкувером про трансфер.