Ліверпуль продовжує розривати трансферний ринок.
Rodrygo, getty images
02 серпня 2025, 13:25
Англійський Ліверпуль провів переговори з оточенням вінгера мадридського Реала та збірної Бразилії Родріго Гоесом. Про це повідомляє ESPN.
За інформацією джерела, керівництво "червоних" запропонувало контракті умови 24-річному футболісту, які повністю влаштували бразильця.
Зазначається, що тепер Ліверпулю слід домовитися з Реалом щодо переходу Родріго, але скоріш за все з цим у англійців не виникне серйозних проблем, враховуючи готовність "королівського" клубу відпустити гравця цього літа.
Чинна трудова угода футболіста з "вершковими" розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 90 млн. євро.
Минулого сезону Родріго відіграв за Реал 54 матчі, забив 14 голів та віддав 11 результативних передач.
Раніше Ліверпуль вже оформив трансфери Мілоша Керкеза, Флоріана Вірца, Юго Екітіке та Джеремі Фрімпонга.