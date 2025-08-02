Англія

Ліверпуль продовжує розривати трансферний ринок.

Англійський Ліверпуль провів переговори з оточенням вінгера мадридського Реала та збірної Бразилії Родріго Гоесом. Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, керівництво "червоних" запропонувало контракті умови 24-річному футболісту, які повністю влаштували бразильця.

Зазначається, що тепер Ліверпулю слід домовитися з Реалом щодо переходу Родріго, але скоріш за все з цим у англійців не виникне серйозних проблем, враховуючи готовність "королівського" клубу відпустити гравця цього літа.

Чинна трудова угода футболіста з "вершковими" розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 90 млн. євро.

Минулого сезону Родріго відіграв за Реал 54 матчі, забив 14 голів та віддав 11 результативних передач.

Раніше Ліверпуль вже оформив трансфери Мілоша Керкеза, Флоріана Вірца, Юго Екітіке та Джеремі Фрімпонга.