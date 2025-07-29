Іспанія

Бразильський нападник не зацікавлений у переході до лондонської команди, попри її готовність заплатити велику суму.

Тоттенгем намагається підсилити атакувальну лінію й проявляє серйозний інтерес до нападника Реала Родріго.

Клуб із Прем'єр-ліги готовий зробити щедру фінансову пропозицію, аби переконати мадридців відпустити бразильця.

Втім, сам Родріго не розглядає варіант із переходом до Тоттенгема. Футболіст налаштований приєднатися до більш амбітного клубу, який має стабільну присутність у Лізі чемпіонів і бореться за великі трофеї.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ уважно стежить за ситуацією щодо Родріго.