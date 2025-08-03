Англія

20-річний гравець збірної Франції U-21 зацікавив лондонців, які планують кадрові зміни в центрі оборони.

Центральний захисник Ренна Жеремі Жаке, який виступає за молодіжну збірну Франції, опинився в полі зору лондонського Арсеналу.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, англійський клуб уже зробив попередній запит до французів щодо можливого трансферу 20-річного футболіста.

Інтерес Арсеналу до Жаке напряму пов’язаний із потенційним продажем польського оборонця Якуба Ківьора, який прагне мати більше ігрової практики. У разі його відходу, лондонці можуть активізуватися щодо французького таланта вже цього літа. В іншому випадку варіант із підписанням Жаке переноситься на 2026 рік.

У сезоні-2024/25 Жаке провів 29 матчів у всіх турнірах, частину кампанії провівши в оренді у Клермоні. За цей період захисник відзначився двома голами, двома результативними передачами та отримав чотири жовті картки.