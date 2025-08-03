Англія

Лондонці готові заплатити 32 мільйони євро та запропонували захиснику чотирирічний контракт із солідною зарплатою.

Захисник міланського Інтеру Янн Біссек дав згоду на трансфер до англійського Крістал Пелес. Лондонський клуб запропонував 23-річному німцю чотирирічний контракт із зарплатнею п'ять мільйонів євро за сезон.

Керівництво Крістал Пелес уже надіслало Інтеру офіційну пропозицію щодо трансферу на суму 32 мільйони євро. Проте італійський клуб не поспішає погоджуватись, оскільки оцінює Біссека у 40 мільйонів.

Перемовини між клубами тривають. Інтер наполягає на повній компенсації трансферної вартості, тоді як Пелес сподівається на зниження ціни. Якщо угоду вдасться завершити, це буде один із найбільших трансферів в історії англійського клубу.

Біссек у минулому сезоні відіграв 46 матчів, забив три голи та віддав три гольові передачі.