Іспанія

Іспанець підтримав німецького кіпера.

Півзахисник каталонської Барселони Гаві висловився про воротаря "блаугранас" Марк-Андре тер Штегена. Його слова наводить El Mundo Deportivo.

"Марк – перший капітан команди. Він мав дуже важку травму.

Тер Штеген — легенда клубу, і його треба поважати за те, яким він є. Коли Марк повернеться після травми, все буде зрозуміло за рішенням тренера. Ясно одне: він легенда клубу та його треба поважати", — сказав Гаві.

Чинна трудова угода німця з каталонцями розрахована до 30 червня 2028 року.

Минулого сезону тер Штеген через важку травму провів за Барселону лише дев'ять матчів, пропустив одинадцять м'ячів та одного разу відіграв "на нуль".