Англія

Колишній лідер Тоттенгема може стати другим найбільш оплачуваним гравцем МЛС після Лео Мессі.

Південнокорейський нападник Сон Хин Мін близький до переходу в американський Лос-Анджелес. Після офіційного підтвердження свого відходу з Тоттенгема 33-річний футболіст перебуває за крок від підписання контракту з клубом МЛС.

За інформацією журналіста Ніколо Скіри, Лос-Анджелес готовий запропонувати Сону річну зарплатню в розмірі 20 мільйонів доларів. Це майже дорівнює окладу зірки Інтер Маямі Ліонеля Мессі, який заробляє 20,45 мільйона на рік і є найбільш оплачуваним гравцем ліги.

Якщо угоду буде укладено, Сон стане не лише одним із головних медійних облич МЛС, а й важливим кроком для залучення аудиторії з Азії, де футболіст має величезну популярність.

Сон загалом провів за Тоттенгем 454 матчі, забив 173 голи та віддав 101 гольовий пас.