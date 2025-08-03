Англія

Швед все ще хоче перейти в Ліверпуль.

Шведський нападник Александер Ісак, який через конфлікт з керівництвом Ньюкасла пропустив передсезонний збір команди, повернувся до тренувань з "сороками". Про це повідомляє журналіст Девід Орнштейн.

За інформацією джерела, 25-річний швед все ще хоче приєднатися до Ліверпуля. Нещодавно він відхилив пропозицію Манчестер Юнайтед, повідомивши манкуніанський клуб, що прагне грати лише в команді Арне Слота.

Зазначається, що незважаючи на складні стосунки з клубом, футболіст вирішив повернутися до розташування команди, яка вже повернулися до Англії після проведеного збору в Азії.

Чинна трудова угода гравця з "сороками" розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 120 млн. євро.

Минулого сезону Александер Ісак став ключовим гравцем Ньюкасла, забивши 27 голів і віддавши шість результативних передач у 42 матчах.