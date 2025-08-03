Англія

Потужна заява португальського фахівця.

Головний тренер англійського Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловив бажання надовго залишитися в манкуніанському клубі. Цитує португальського фахівця BBC.

"Я хочу залишитися в Манчестер Юнайтед на 20 років. Щиро вірю, що так воно й буде. Це моя мета.

Я знаю, що минулий сезон був не надто вдалим, проте в мене був кредит довіри. Тепер я повинен доводити, на що я спроможний та йти з командою вперед.

Тепер у "Юнайтед" будуть нові лідери в команді — це дуже важливо для клубу. До Бруну Фернандеша, Лісандро Мартінеса та Гаррі Магвайра, додадуться Діогу Дало, Том Гітон і Нуссер Мазрауї", — заявив Аморім.