Англія

Данський форвард прокоментував чутки про трансфер і наголосив, що готовий до конкуренції в англійському клубі.

Нападник Манчестер Юнайтед Расмус Гойлунн поділився своїми планами на наступний сезон. У коментарі BBC Sport 22-річний футболіст заявив про бажання залишитися в клубі та довести свою спроможність грати на високому рівні.

"Мій план дуже чіткий — залишитися і боротися за своє місце. Конкуренція мене влаштовує, я більш ніж готовий. Я ще дуже молодий, люди іноді про це забувають. Мені всього 22 роки. Не кожен нападник забиває 100 голів до цього віку. Я починаю розвиватися і ставати ще кращим у першій команді", — сказав Гойлунн.

Раніше з’являлася інформація, що Мілан зацікавлений в трансфері данця. Втім, сам форвард чітко дав зрозуміти, що не планує змінювати клуб цього літа.