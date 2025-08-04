Англія

Форвард Ліверпуля і збірної Уругваю став трансферною ціллю саудівського гранда на наступний сезон.

Нападник Ліверпуля Дарвін Нуньєс може змінити клуб вже найближчим часом — 26-річний уругваєць зацікавив представників Саудівської Аравії.

За даними The Athletic, гравець перебуває у сфері інтересів Аль-Хіляля, який розглядає його як ключове підсилення атакувальної лінії на новий сезон.

Хоча офіційної пропозиції наразі ще не надійшло, клуб із Саудівської Аравії вже повідомив Ліверпуль про намір розпочати переговори. Орієнтовна вартість трансферу оцінюється у 45 мільйонів євро.

Контракт Нуньєса з Ліверпулем діє до літа 2028 року, однак минулий сезон для нападника був не надто результативним — сім голів і сім асистів у 47 матчах за мерсисайдців у всіх турнірах.