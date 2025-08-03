Лондонський клуб має опцію викупу 30-річного португальця.
Жоау Палінья, ФК Тоттенгем
03 серпня 2025, 23:32
Тоттенгем на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Баварії Жоау Паліньєю.
Орендну угоду з 30-річним португальцем розраховано до літа 2026 року.
Також наголошується, що лондонський клуб матиме можливість викупити футболіста, а за даними інсайдера Фабріціо Романо, сума викупу становить близько 30 мільйонів євро.
Минулого сезону, який став дебютним для Паліньї у мюнхенському клубі після переходу з Фулгема, він провів 25 матчів без результативних дій.
Раніше повідомлялося, що Сон Хин Мін на порозі переходу в Лос-Анджелес.