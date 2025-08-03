Англія

Лондонський клуб має опцію викупу 30-річного португальця.

Тоттенгем на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Баварії Жоау Паліньєю.

Орендну угоду з 30-річним португальцем розраховано до літа 2026 року.

Також наголошується, що лондонський клуб матиме можливість викупити футболіста, а за даними інсайдера Фабріціо Романо, сума викупу становить близько 30 мільйонів євро.

Минулого сезону, який став дебютним для Паліньї у мюнхенському клубі після переходу з Фулгема, він провів 25 матчів без результативних дій.

Раніше повідомлялося, що Сон Хин Мін на порозі переходу в Лос-Анджелес.